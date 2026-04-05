アメリカの最高裁判所は2026年3月に、「著作権侵害の疑いのある加入者にサービスを提供し続けたという理由だけで、ISPに著作権侵害の幇助(ほうじょ)責任を負うことはできない」という判決を下しました。この判決を受けXは、「著作権侵害ユーザーを意図的に見て見ぬふりをしていたためXに責任がある」としていた2024年の判決から継続している訴訟の棄却を申請しました。X Asks Court to Dismiss Music Piracy Lawsuit After Supreme