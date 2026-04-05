昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」が５日、東京・千代田区の帝国ホテルでしめやかに行われた。漫画家の黒鉄ヒロシさん、元プロレスラーの武藤敬司が閉会後、スポーツ報知などの取材に応じた。生前、相撲、プロレス、ボクシングなどの観戦を楽しんでいたという内館さん。武藤は献花する際に「３年前、東京ドームで引退した時にコメントもらっ