女優の石田ひかりが５日、東京・千代田区の帝国ホテルで行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」に出席した。内館さんが脚本を務めたＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」（１９９２年）でヒロインを務めた石田は「（放送から）３３年（６か月）たった今でも（共演者と）仲良くお付き合いさせていただいたり、（今日も）取材をしていただけるこ