女優の三田佳子が５日、東京・千代田区の帝国ホテルで行われた昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」に出席した。三田は内館さんが原作を担当したＮＨＫドラマ「すぐ死ぬんだから」（２０２０年）、「老害の人」（２４年）に出演。「元々内館さんとずっとご一緒したいと思っていたけど、ご縁がなくて。内館さんの『すぐ死ぬんだから』をやりたい