昨年１２月に急性左心不全のため亡くなった脚本家・内館牧子さん（享年７７）のお別れの会「内館牧子の想い出を語る会」が５日、東京・千代田区の帝国ホテルでしめやかに営まれ、俳優の伊東四朗、女優の三田佳子、歌手の五木ひろしら生前親交のあった著名人、文化人約１７０人が参列した。祭壇には２０１９年の雑誌の対談時に撮影されたという優しく微笑む内館さんの遺影と、白、黄、オレンジの２５００本の花々が飾られた。会