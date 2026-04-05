◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・小島和哉投手（２９）が先発して４回１／３、７１球を投げて６安打、２四死球、２奪三振で４失点で今季２戦２敗となった。１点リードの４回１死から山川、今宮の連続二塁打で同点とされ、なおも２死三塁で谷川原に中前適時打を許して勝ち越された。４回に味方が同点に追いついた直後の５回は先頭・野村への四球などで無死一、三塁のピンチを招くと栗原