大阪府の吉村洋文知事（日本維新の会代表、５０）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で行われた「ＫＡＮＳＡＩＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）に登場。青い海をイメージしたド派手なマントでランウェイを歩いた。マントを脱ぐと、１１月１４、１５日に大阪府内で行われる「全国豊かな海づくり大会」の法被姿に。関西コレクションの観客に、大阪の海の魅力を広げるイベントをＰＲした。波をイメ