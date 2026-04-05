女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が5日、栃木県・宇都宮市のブレックスアリーナ宇都宮でBリーグ公式戦宇都宮―京都の試合にハーフタイムショーのゲストとして登場した。2人は現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」で主演を務めている。見上演じる一ノ瀬りんは、栃木県那須出身という設定。前日4日には撮影を行った大田原市でパブリックビューイングとトークイベントも行った。本作では東京出身の設定である上坂は今回