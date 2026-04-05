アニメ『ゾンビランドサガ』史上最大の“佐賀県凱旋イベント”『ゾンビランドサガ2027 in SAGA アリーナ（仮）』が、2027年4月24日、25日に2Daysで佐賀・SAGAアリーナにて開催されることが発表された。佐賀県内で行われる『ゾンビランドサガ』の大規模イベントは、8年ぶりとなる。【写真】かわいい！来年佐賀凱旋が決定した全力で歌って踊るランシュシュキャストたちSAGAアリーナは、本作の主要な舞台の一つである佐賀県佐賀市