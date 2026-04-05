国民民主党は5日、定期党大会を開き、「『未来先取り政党』として『地力』をつけ、党をアップデートする」との活動方針を決めた。党大会は東京都内で開かれ、玉木代表は挨拶で、「生活者の安心と納税者の納得、現役世代の希望をつくる」と改めて強調し、「私たちは『未来先取り政党』としての輝きを取り戻さなくてはならない。そのために政策をアップデートし、伝える力を磨き、そして選挙を勝ち抜く地力をつけていかなければなら