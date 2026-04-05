バルセロナは今夏の移籍市場でディフェンスラインの補強に動くと予想されており、特にCBを中心に様々な選手の名前が噂されている。インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得に熱心だと考えられているなか、バルセロナが注目しているイタリア代表DFはもう一人いるようで、スペイン『MUNDODEPORTIVO』によると、マルコ・パレストラを注視しているという。現在21歳の同選手はSBやWBを主戦場にしており、アタ