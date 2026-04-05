現役時代はマンチェスター・ユナイテッドで長くプレイし、559試合に出場して253ゴール143アシストを記録したウェイン・ルーニー。キャリア終盤にはダービー・カウンティに選手兼監督として加入し、2021年から正式に監督に就任。その後、D.C.ユナイテッド、バーミンガム・シティ、プリマスの監督を歴任した。現在は『BBC』で解説者を務めており、2年間で約40万ポンド、日本円にして約8400万円の給与を受け取っている。そんなルーニ