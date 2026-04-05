リヴァプールでプレイするMFドミニク・ショボスライはFAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦の後、悔しさを露わにした。英『Daily Mail』が報じている。シティの本拠地エティハド・スタジアムで行われたこの試合は拮抗した展開になるかと思われたが、リヴァプールはアーリング・ハーランドにハットトリックを許すなど大量4失点でシティに大敗を喫した。モハメド・サラーがPKを失敗するなどリヴァプールに全くチャンスがなか