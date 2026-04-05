先月オーストラリアで行われた女子アジア杯2026を圧倒的な力で制したなでしこジャパン。大会後に指揮官ニルス・ニールセンが電撃退任したことは衝撃だったが、タレント力は確実に育ってきている。『ESPN』は現時点での『女子U-21世界最高選手ランキングTOP21』を選出しているが、そこに日本から3選手も入っている。まずは17位にアジア杯にも出場したトッテナムDF古賀塔子（20）だ。同メディアからの評価は高く、デュエルの強さから