リヴァプールの守備を長く支えてきたDFフィルジル・ファン・ダイクは、現世界最高クラスのセンターバックとして高い評価を得てきた。しかし、今季は評価ダウンのシーズンとなっている。リヴァプールが全体的に不安定であることも影響しているだろうが、ファン・ダイクにも以前ほどの圧倒感はないか。4日にはFA杯・準々決勝でマンチェスター・シティと対戦し、0-4と大敗。やや厳しい判定ではあったが、ファン・ダイクは先制点となる