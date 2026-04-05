2021年に現役を退き、現在は解説業をこなしている元イングランド代表FWウェイン・ルーニー。引退してからは随分と体が大きくなっていて、今はかなり体重もアップしていると見られる。しかし、天才と呼ばれてきたテクニックは衰えていないようだ。ルーニーは先日イギリスのYoutuberの動画に出演し、フリーキックやPKの蹴り方を指南。そこでのキック精度がずば抜けて高いと話題を呼んでいる。ルーニーは現役さながらのキックでゴール