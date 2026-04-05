2026W杯のホスト国の1つであるアメリカ代表は、オーストラリア、パラグアイ、そして欧州予選プレイオフを勝ち上がってきたトルコ代表と同じグループDに入っている。死の組とまでは言えないが、かなり読めないグループの1つではないだろうか。『ESPN』が不気味な存在として取り上げたのは、今回の代表マッチウィークでカメルーン（1-0）、キュラソー（5-1）に連勝したオーストラリアだ。前回大会ベスト16に入ったオーストラリアの出