2026W杯本番へ、ホスト国アメリカ代表は大丈夫だろうか。3月の代表マッチウィークではホームでベルギー、ポルトガルと親善試合を戦ったが、ベルギーには2-5、ポルトガルには0-2で敗れた。どちらも強豪国ではあるが、ホームでの連敗はショックが大きい。特に5失点したベルギー戦は問題だろう。米『Miami Herald』はW杯本番へアメリカが徐々に盛り上がってきているが、肝心のアメリカ代表は不安だらけと取り上げている。アメリカサッ