ナショナルリーグ・サウス（英実質6部）で珍事が発生した。事件が起こったのは第42節チェルムスフォード・シティ対エンフィールド・タウンの一戦。エンフィールドGKジョー・ライトがゴールキックを蹴ろうとした瞬間だ。ボールを拾い、セットしようとピッチ内に入ってきたライトはボールを落とし、突然方向転換。ゴール裏にいたチェルムスフォードのファンにツカツカと歩み寄ると、右腕で一撃を繰り出したのだ。英『Daily Mail』に