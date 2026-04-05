敵打者を翻弄したスライダーを軸に、支配力を発揮した今井(C)Getty Images常識外れの変化球が、“節目”の勝利を手繰り寄せた。現地時間4月4日に行われた敵地でのアスレチックス戦に、アストロズの今井達也が先発登板。5回2／3（94球）を投げ、被安打3、9奪三振、無失点と好投し、開幕から2登板目で、メジャー初勝利を手にした。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見る「犯したミスから学び、