◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―５中日（５日・神宮）ヤクルトが５点を追う７回、一気の攻勢で試合をひっくり返して逆転勝ちした。先頭の岩田が右中間への二塁打で出塁し、敵失もからめて一、三塁とすると伊藤の右前適時打で１点をかえし、鈴木叶が左前打。満塁に好機を広げて武岡が押し出しの四球で１点を追加した。６回まで無得点に封じられていた高橋宏を降板させると、代わった斎藤が長岡への初球を暴投し１点を加え、