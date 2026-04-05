◇女子ゴルフツアー ヤマハ・レディース葛城（2026年4月5日静岡県葛城GC山名C6510ヤード、パー72）9位で出た高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が、67と追い上げ通算8アンダーで3人のプレーオフを制し、昨年のサントリー・レディース以来の通算3勝目を挙げた。首位で出た仲村果乃（24＝Plenus）と荒木優奈（20＝Sky）がトップに並んでホールアウトしたが、プレーオフで涙を飲んだ。高橋はプレーオフ1ホール目の18番で