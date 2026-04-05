◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２×―１阪神（５日・マツダ）阪神が今季初のサヨナラ負けを喫し、昨季からの広島戦の連勝は８で止まった。１―１の９回。桐敷がモンテロに劇弾を食らった。先発に転向した栗林の前に猛虎打線が苦しんだ。１点を追う６回に１死三塁の好機をつくったが、近本が一ゴロ。中野も中飛に抑えられ、追いつけなかった。しかし、８回１死一、三塁から近本が同点の左犠飛。試合終盤に意地を見せた。先発の高