◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第14節神戸40―19BR東京（2026年4月5日秩父宮ラグビー場）神戸は40―19でBR東京を下して2連勝を飾り、2位に浮上した。連戦の疲労などを考慮して共同主将の元ニュージーランド代表LOレタリックと日本代表SO李承信の2人がベンチスタート。ただ、警戒していた“難敵”のBR東京に対して油断はなく、前半2分と同10分にNo・8フナキが連続トライでリードを広げる。その後は互いに3トライをず