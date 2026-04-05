◇セ・リーグ阪神―広島（2026年4月5日マツダスタジアム）阪神は広島にサヨナラ負けを喫して連勝は3でストップした。先発の高橋が初回2死二塁で佐々木に中前適時打を許して先制点を献上。2回以降は追加点を与えなかったが、打線が広島・栗林の前に終盤まで沈黙した。5回までわずか1安打に封じられると6回1死三塁で近本、中野が倒れて無得点。それでも、8回1死一、三塁で近本の左犠飛で同点に追いついた。しかし