◇プロ野球セ・リーグ 広島2×-1阪神(5日、マツダスタジアム)阪神がサヨナラホームランを浴び広島に敗れました。阪神の先発・郄橋遥人投手は初回、2アウトランナー2塁で佐々木泰選手にタイムリーを浴び先制点を許します。打線は5回まで広島先発の栗林良吏投手に1安打に抑えられますが、6回は先頭の福島圭音選手がツーベース、送りバントで1アウトランナー3塁とします。ここで1番・近本光司選手がファーストゴロを打つと3塁ラ