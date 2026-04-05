女優の内田理央が５日までに自身のＳＮＳを更新した。インスタグラムに「花粉症でスギとヒノキにやられて(重度花粉症)顔が腫れる毎日で写真を全く撮れずスマホのフォルダに、楽屋で撮った髪型の記録写真しかない内田です杉はちょっと落ち着いてきた？よね？ヒノキなのか？これは？毎朝目がくっついちゃって開かないよう目頭が荒れすぎて皮むけてきたよううまつ毛が抜けちゃったようううううううくそぉお早く花粉