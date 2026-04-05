子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが4月4日、自身のブログを更新。診断を受けたばかりの、右手の「腱鞘炎」の影響や、日常生活での具体的な工夫について明かしました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 「身体が重だるくゴロゴロしています」「腱鞘炎」診断の右手は「負担がかからないよう左手でやれることはやるように心がけて動くと倍の時間がかかります」古村さんはブログの午前中の