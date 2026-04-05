よしもと漫才劇場（マンゲキ）のおじさん芸人アイドルグループ「漫烈（まんれつ）」が、デビュー曲「A-11」を5月6日に配信リリースすることが決まった。【画像】漫烈×NMB48 関西二大アイドルグループのイベントビジュアル漫烈は、てち（黒帯・てらうち）、HERO（デルマパンゲ・広木英介）、のりのん（ツートライブ・たかのり）、さっくん（祇園・櫻井健一朗）、ヒガシティー（ダブルヒガシ・東良介）、ハマー（カベポスター