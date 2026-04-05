◆パ・リーグロッテ３―４ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテはソフトバンクに２試合連続して逆転負けを喫して今季９試合で４勝５敗となり、今季初めて借金１となった。前カードの日本ハム戦（エスコン）から２カード連続の負け越しとなった。３―４と１点ビハインドで迎えた９回、ソフトバンクの抑え、松本裕を攻めて代打・高部の中前安打や佐藤の右前安打などで１死一、三塁とした。この好機に友杉はセーフティー