「広島−阪神」（５日、マツダスタジアム）広島の栗林が８回５安打１失点、９奪三振の好投で降板となった。試合開始前までリーグトップのチーム打率・２６５の阪神打線に対し、五回まで１安打投球。六回以降も変化球を低めに集める丁寧な投球でアウトを積み重ね、得点を許さず七回までスコアボードに「０」を並べた。１点リードの八回に１死一、三塁から近本に左犠飛を浴び、同点に追いつかれるも、中野から空振り三振を奪