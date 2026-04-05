今日5日も神戸、大分、鹿児島で桜(ソメイヨシノ)満開の発表があり、満開ラッシュとなっています。なお、3月終わりに満開となった地域では、7日(火)の雨で桜が散ってしまう可能性があるため、早めにお花見にお出かけください。今日5日も桜満開ラッシュ3日(金)は、大阪や銚子など西日本から東日本の12の府県で、気象台が観測する桜(ソメイヨシノ)が満開となり、昨日4日は、松山、仙台でも桜満開の発表がありました。今日5日も、午前