◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-2 オリックス（5日、エスコンフィールドHOKKAIDO）オリックスの3番手として8回のマウンドにあがった阿部翔太投手が、2アウト1塁の場面で途中降板となりました。この回の先頭で迎えた田宮裕涼選手には4球目のカットボールをとらえられ、ライトスタンドへのソロHRとされた阿部投手。続く、好調の奈良間大己選手からは空振り三振を奪うも、連打を浴びさらに失点します。それでも清宮幸太郎選手をゴ
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