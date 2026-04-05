「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）今季初登板となった巨人のライデル・マルティネス投手が２点リードの九回に登板。一打同点の状況まで追い込まれるも何とかリードを守ってゲームを締めた。先頭の牧に安打を許すと、１死から佐野に右翼へ特大の飛球を放たれた。何とかウォーニングゾーンでキャッチし２死へこぎつけたが、宮崎に右翼線へ適時二塁打を浴びた。なおも２死二塁と一打同点のピンチで蝦名を迎えたが、