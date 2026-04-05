3月30日、ロンドンの自然豊かなリージェンツパークで、日英桜植樹プロジェクトの関係者が集まった。日本とイギリスの間で変わらない友好を象徴する桜。このプロジェクトは、年内にイギリス国内で桜1万本の植樹達成を目標に活動を続けており、2024年には天皇皇后両陛下による記念植樹も行われた。「日本の心」でイギリスを元気づけたい「日英桜植樹プロジェクト」は、2019年に本格始動した。当初は1000本の植樹を目標としていたが、