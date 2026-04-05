1月に現役引退を表明したフィギュアスケートの本田真凜さんは4月4日、自身のInstagramを更新。幼少期の3姉妹ショットを披露しました。【写真】本田真凜、3姉妹の幼少期ショットを披露「姉妹みんな可愛いのは何で？」本田さんは「Happy Happy Birthday SARA 19歳だと！！？ 末っ子紗来おめでとう！ 懐かしい写真たちを添えて」とつづり、8枚の写真を投稿。4月4日に19歳の誕生日を迎えた、妹でモデル・俳優として活躍している紗来さ