４試合ぶりの勝利は掴めなかった。広島は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節で福岡とホームで対戦。０−１で敗れ、これで４連敗だ。試合後のフラッシュインタビューで、バルトシュ・ガウル監督は「こういった試合内容で多くを語るのは難しいですけど」とし、「自分たちはすべて出して、良いチャンスもたくさん作って、オフサイドになったゴールだったり、ポストに当たったり、チャンスもたくさん作り出した