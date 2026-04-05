5日午前、新潟県弥彦村の「弥彦スカイライン」で、乗用車が釘を踏んでパンクする被害が相次ぎました。警察が一時道路を通行止めにして路上を調べましたが、落下物などはなかったということです。 警察によりますと5日午前9時すぎ、弥彦スカイラインの山頂駐車場を訪れた人から「釘のようなものがタイヤに刺さっている」と110番通報がありました。 その後も通報が相次ぎ、警察が確認しているだけで7台のタイヤに釘のようなも