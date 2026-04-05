◇プロ野球 巨人3-2DeNA（5日、東京ドーム）試合は両チーム無得点で迎えた２回、先頭の宮粼敏郎選手が安打で出塁。続くビシエド選手が安打級の打球を放ちますが、相手の好守備に阻まれチャンスを広げられません。それでもそのまま迎えた4回、2アウトランナーなしの場面で佐野恵太選手がホームランを放ち、先制に成功します。佐野選手は開幕から9試合連続の安打となりました。先発の石田裕太郎投手は強力な巨人打線を5回まで1