◇プロ野球セ・リーグ 広島-阪神(5日、マツダスタジアム)広島の栗林良吏投手が終盤同点に追いつかれ、2試合連続となる完封とはなりませんでした。昨季まで守護神を務めていた栗林投手。今シーズンから先発に転向し、3月29日の中日戦ではプロ初先発＆初完封。球数95球で1安打に抑え、今季初白星を飾りました。2度目の先発は、昨シーズン王者の阪神と対戦。前回と同じ本拠地マツダスタジアムで初回、2回と立ち上がりをパーフェクトに