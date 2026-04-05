◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト-中日(5日、神宮球場)今季初のカード勝ち越しを目指す最下位の中日。この日は5点のリードを奪いながらも、7回に“魔の時間”が待っていました。先発は今季2度目の登板となったエースの郄橋宏斗投手。前回登板は敗戦投手ながら8回1失点の好投を見せていて、この日も序盤から好調ヤクルト打線を封じる投げっぷりを披露します。ところが、5対0で迎えた7回に流れは急転。ヤクルト先頭の岩田幸宏選