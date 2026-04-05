「巨人３−２ＤｅＮＡ」（５日、東京ドーム）ＤｅＮＡは投手戦を制することができず、逆転負けで２連敗を喫した。これで開幕３カード連続の負け越しとなった。四回、佐野の左越えソロで先制したが、１点リードの七回に暗転した。先発の石田裕は六回まで３安打無失点の好投を演じていたが、七回に１死一、三塁のピンチを迎えたところで交代。２番手・伊勢がマウンドに上がったが、その代わりばなで代打・大城に痛恨の逆転３