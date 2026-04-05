元フジテレビのフリーアナウンサー・松尾翠（42）が5日、自身のインスタグラムを更新し、「カジュアル」な着物姿を披露した。「『木挽町の仇討ち』至極で最高だったなとってもおすすめです、観てほしいしもっと観たい」と公開中の映画の感想を伝え、紬をまとった和装ショットを投稿。「帯は、ゆーいち母・マダムゆみこが若い頃にしめていたものを引き継いで」と夫の福永祐一調教師の母・裕美子さんから受け継いだ帯である