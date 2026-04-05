歌手の千昌夫（78）が5日、自身のインスタグラムを更新。長女・ナターシャさん家族の“顔出し”ショットを公開した。【写真】千昌夫が公開した米在住・長女家族の“顔出し”3ショットナターシャさんは米・ノースカロライナ州在住だといい、この日の投稿では、ナターシャさん夫妻と千の孫娘の家族3ショットをアップした。千はひとつ前の投稿では、次女・ダニエラさん家族との3世代集合ショットを公開。優しい“父＆祖父の顔”