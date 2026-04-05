防衛大学校の入校式であいさつする吉田圭秀校長＝5日午前、神奈川県横須賀市自衛隊の幹部を養成する防衛大学校（神奈川県横須賀市）で5日、入校式があり、吉田圭秀校長（63）が式辞で、初級幹部から勤めた幹部自衛官経験者が学校トップになるのは初めてだとし「退官後の生き方としてロールモデルとなるよう研さんを積んでいく」と述べた。吉田氏は2025年まで防衛省制服組トップの統合幕僚長を務め、今月1日付で校長に就任した