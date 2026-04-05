7回、代打で逆転3ランを放ち、ベンチに向かってガッツポーズする巨人・大城＝東京ドーム巨人が逆転勝ち。0―1の七回に代打・大城の3ランで試合をひっくり返した。井上が7回を3安打1失点の好投で白星を、今季初登板のマルティネスがセーブを挙げた。DeNAは石田裕が招いたピンチで伊勢が痛恨の一発を浴びた。