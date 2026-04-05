「日本ハム８−２オリックス」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが逆転勝ちで今季初の同一カード３連勝。同初の４連勝で貯金１とした。２点を追う六回２死一塁から田宮の中堅への適時二塁打で１点を返すと、続く奈良間が左中間を破る適時三塁打を放って同点。七回には万波が左越えに勝ち越しの５号３ランを放った。チームの開幕９試合連続本塁打は、２００３年以来２３年ぶりで、球団記録に並んだ。先発の有原は７回