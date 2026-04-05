いよいよドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）がメジャー合流だ。米専門メディア「ドジャースネーション」は４日（日本時間５日）、「ムーキー・ベッツの負傷を受け、キム・ヘソンがワシントンへ向かう」との記事を配信した。同日の敵地ナショナルズ戦に「３番・遊撃」で出場したベッツが初回の走塁で腰を痛め途中交代となった。これを受けて３Ａオクラホマシティの遠征でラスベガスに滞在していたキム・ヘソンは