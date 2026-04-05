◆女子プロゴルフツアーヤマハレディース最終日（５日、静岡・葛城ＧＣ山名Ｃ＝６５１０ヤード、パー７２）４打差９位で出た高橋彩華（サーフビバレッジ）が通算８アンダーで並んだ仲村果乃（Ｐｌｅｎｕｓ）、荒木優奈（Ｓｋｙ）とのプレーオフを制し、今季初優勝。昨年６月の宮里藍サントリーレディス以来となるツアー通算３勝目を挙げた。２ホール目でバーディーを沈め、両手を突き上げて喜びを爆発させた。１９９８年度