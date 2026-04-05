ＴＢＳ系「オールスター感謝祭’２６春」が４日生放送された。例年であれば同番組後に「――後夜祭’２６秋」が生放送されるはずだったが、今年は取り止めになった。この背景には、昨年１０月生放送の「――後夜祭’２５秋」で、女優の広末涼子の追突事故をネタにした設問で番組側が謝罪に追い込まれた騒動があるといわれている。「――感謝祭’２６春」に出演した麒麟の川島明は放送直後の５日未明、自身のＸ（旧ツイッター）を